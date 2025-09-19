Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

41-летний Дмитрий Сычёв раздумывает над возобновлением профессиональной карьеры футболиста

41-летний Дмитрий Сычёв раздумывает над возобновлением профессиональной карьеры футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв рассказал, что раздумывает над возобновлением профессиональной карьеры футболиста.

«Да, я действительно раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Есть, конечно, определённые нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл две-три недели минимум, а лучше — полноценные сборы. Но я постоянно занят на работе в офисе на посту президента омского «Иртыша» и в бесконечных командировках. В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать, что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области (улыбается)», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Наибольшую известность Сычёву принесли выступления за московский «Локомотив». В составе железнодорожников 41-летний Дмитрий выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной России экс-нападающий становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.

Материалы по теме
Фото
Мостовой опубликовал фото с Сычёвым с турнира по паделу, названного в честь Александра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android