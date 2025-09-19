41-летний Дмитрий Сычёв раздумывает над возобновлением профессиональной карьеры футболиста

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв рассказал, что раздумывает над возобновлением профессиональной карьеры футболиста.

«Да, я действительно раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Есть, конечно, определённые нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл две-три недели минимум, а лучше — полноценные сборы. Но я постоянно занят на работе в офисе на посту президента омского «Иртыша» и в бесконечных командировках. В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать, что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области (улыбается)», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Наибольшую известность Сычёву принесли выступления за московский «Локомотив». В составе железнодорожников 41-летний Дмитрий выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной России экс-нападающий становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.