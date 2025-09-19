Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Пряхин: после незабитого пенальти ЦСКА молился, чтобы пацаны исправили ситуацию

Сергей Пряхин: после незабитого пенальти ЦСКА молился, чтобы пацаны исправили ситуацию
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Балтики» Сергей Пряхин высказался по итогам победы по пенальти в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:1 (10:9 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

— Каково сыграть против родного клуба?
— Для меня матч против ЦСКА на «ВЭБ Арене» — это дебют на этом стадионе, никогда тут не играл на взрослом уровне. Эмоции положительные. Для меня такие матчи особенные.

Перед серией пенальти с ЦСКА я сразу решил, что буду бить пятым. Так всё складывалось, что мой мяч станет решающим. Плюс, на взрослом уровне это мой первый пенальти, поэтому волновался. Но Славка (Тороп), наверное, помнит, как я бью, поэтому потащил. Если честно, фанатская трибуна ЦСКА не давила. Я сразу знал, в какой угол буду бить. Просто Слава отбил. Уже после незабитого пенальти я просто молился, чтобы пацаны исправили ситуацию — до конца переживал и надеялся, что мы выиграем. Ваня решил и помог нам, — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android