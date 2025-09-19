Сергей Пряхин: после незабитого пенальти ЦСКА молился, чтобы пацаны исправили ситуацию

Футболист «Балтики» Сергей Пряхин высказался по итогам победы по пенальти в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:1 (10:9 пен.).

— Каково сыграть против родного клуба?

— Для меня матч против ЦСКА на «ВЭБ Арене» — это дебют на этом стадионе, никогда тут не играл на взрослом уровне. Эмоции положительные. Для меня такие матчи особенные.

Перед серией пенальти с ЦСКА я сразу решил, что буду бить пятым. Так всё складывалось, что мой мяч станет решающим. Плюс, на взрослом уровне это мой первый пенальти, поэтому волновался. Но Славка (Тороп), наверное, помнит, как я бью, поэтому потащил. Если честно, фанатская трибуна ЦСКА не давила. Я сразу знал, в какой угол буду бить. Просто Слава отбил. Уже после незабитого пенальти я просто молился, чтобы пацаны исправили ситуацию — до конца переживал и надеялся, что мы выиграем. Ваня решил и помог нам, — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.