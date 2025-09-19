Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Александр Бубнов: махачкалинское «Динамо» — это родной брат «Балтики» по футболу

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Локомотив». Встреча состоится в субботу, 20 сентября. Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
«Махачкала» — это родной брат «Балтики» по футболу. Если «Локомотив» приехал к «Балтике» после матча на Кубок, разобранный, и должен был погореть, но сыграл вничью, то сейчас, когда они, как говорится, неразобранные приедут и мотивированные, зная, что такое Махачкала, то они просто объективно сильнее — должны обыгрывать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

