Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы хотим в финал». Тренер словенского «Целе» Риера — о задаче в Лиге конференций

«Мы хотим в финал». Тренер словенского «Целе» Риера — о задаче в Лиге конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера обозначил задачу команды на Лигу конференций сезона-2025/2026.

— В этом сезоне вы будете удовлетворены выходом в четвертьфинал Лиги конференций или ставите цель пройти ещё дальше?
— Мы хотим в финал (смеётся). Конечно, мы хотим максимальных результатов, однако должны знать, кто мы. Мы — словенская команда, у которой есть лимит по игрокам. Однако если мы добились хороших результатов в прошлом сезоне, почему бы не повторить их и в этом? Не хочу говорить, до какой стадии еврокубков нужно дойти, — мы должны отдаваться в каждом матче максимально, а уже потом посмотрим на результат. Для меня самое главное — не результат, а наша игра. Если будем выступать так, как и хотим, шансы победить возрастут, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» всегда был для меня №1 в России». Топ-клубы РПЛ уже зовут тренера Риеру
Эксклюзив
«Спартак» всегда был для меня №1 в России». Топ-клубы РПЛ уже зовут тренера Риеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android