«Мы хотим в финал». Тренер словенского «Целе» Риера — о задаче в Лиге конференций

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера обозначил задачу команды на Лигу конференций сезона-2025/2026.

— В этом сезоне вы будете удовлетворены выходом в четвертьфинал Лиги конференций или ставите цель пройти ещё дальше?

— Мы хотим в финал (смеётся). Конечно, мы хотим максимальных результатов, однако должны знать, кто мы. Мы — словенская команда, у которой есть лимит по игрокам. Однако если мы добились хороших результатов в прошлом сезоне, почему бы не повторить их и в этом? Не хочу говорить, до какой стадии еврокубков нужно дойти, — мы должны отдаваться в каждом матче максимально, а уже потом посмотрим на результат. Для меня самое главное — не результат, а наша игра. Если будем выступать так, как и хотим, шансы победить возрастут, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.