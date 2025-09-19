Скидки
Главная Футбол Новости

Рахимов высказался о противодействии Дзюбе в предстоящем матче «Рубина» с «Акроном»

Рахимов высказался о противодействии Дзюбе в предстоящем матче «Рубина» с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе перед матчем 9-го тура чемпионата России. Встреча состоится 20 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как будете готовиться к Артёму Дзюбе? Он сейчас уже думает о рекорде, о том, чтобы быть в вечности, и для него важен любой гол.
— Вечного ничего не бывает. Ты можешь создать какие-то рекорды, но мы же понимаем, что рекорды все бьются, меняются. Артёма хорошо знаем, знаем его сильные качества. Естественно, постараемся сделать от себя то, что нам нужно в этой игре. И это касается не только Артёма, это касается многих аспектов игры, потому что, ещё раз, «Акрон» во многих этих аспектах проявляется неплохо, — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

