Рахимов высказался о противодействии Дзюбе в предстоящем матче «Рубина» с «Акроном»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе перед матчем 9-го тура чемпионата России. Встреча состоится 20 сентября.

— Как будете готовиться к Артёму Дзюбе? Он сейчас уже думает о рекорде, о том, чтобы быть в вечности, и для него важен любой гол.

— Вечного ничего не бывает. Ты можешь создать какие-то рекорды, но мы же понимаем, что рекорды все бьются, меняются. Артёма хорошо знаем, знаем его сильные качества. Естественно, постараемся сделать от себя то, что нам нужно в этой игре. И это касается не только Артёма, это касается многих аспектов игры, потому что, ещё раз, «Акрон» во многих этих аспектах проявляется неплохо, — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.