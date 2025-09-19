Даниил Шанталий высказался о двух подряд победах «Ростова» над ЦСКА и «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий высказался об удачных результатах жёлто-синих в последних играх после выездной победе над московским «Спартаком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— До этого было две ничьих, потом — победа, сейчас ещё победа — всё, пошли в гору?

— Не будем загадывать на будущее, просто идём от игры к игре. Удалось сегодня победить, в прошлом матче удалось победить. Две московские команды топовые, одни из самых топовых в нашей лиге… Рад, что мы смогли выиграть сегодня, — сказал Шанталий в эфире телеканала «Матч ТВ».

14 сентября «Ростов» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, победив на своём поле московский ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир РПЛ. 18 сентября дончане обошли в Москве столичный «Спартак» (2:1) в игре 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.

До этого «Ростов» одержал одну победу в 10 матчах сезона-2025/2026 во всех турнирах.

