Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Даниил Шанталий высказался о двух подряд победах «Ростова» над ЦСКА и «Спартаком»

Даниил Шанталий высказался о двух подряд победах «Ростова» над ЦСКА и «Спартаком»
Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий высказался об удачных результатах жёлто-синих в последних играх после выездной победе над московским «Спартаком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

— До этого было две ничьих, потом — победа, сейчас ещё победа — всё, пошли в гору?
— Не будем загадывать на будущее, просто идём от игры к игре. Удалось сегодня победить, в прошлом матче удалось победить. Две московские команды топовые, одни из самых топовых в нашей лиге… Рад, что мы смогли выиграть сегодня, — сказал Шанталий в эфире телеканала «Матч ТВ».

14 сентября «Ростов» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, победив на своём поле московский ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир РПЛ. 18 сентября дончане обошли в Москве столичный «Спартак» (2:1) в игре 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.

До этого «Ростов» одержал одну победу в 10 матчах сезона-2025/2026 во всех турнирах.

