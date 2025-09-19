Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ростова» Голенков прокомментировал победу в матче Кубка России со «Спартаком»

Форвард «Ростова» Егор Голенков прокомментировал победу жёлто-синих в матче группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Хорошие эмоции, положительные. Получилось перевернуть игру со «Спартаком». Если сравнить этот матч со встречей полуфинала Пути регионов Кубка России, нас там полностью отвозили, и получилось просто победить с удачей. Вчера, считаю, игра с нашей стороны была хорошая. Возможно, даже по делу выиграли.

В первом тайме — опять нелепый пропущенный гол. Не можем позволить себе пропускать такие голы. Хорошо, что получилось в ответ забить два. Не могу сказать, что у нас второй тайм был намного сильнее, чем первый», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

