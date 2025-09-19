Нападающий «Ростова» Голенков прокомментировал победу в матче Кубка России со «Спартаком»

Форвард «Ростова» Егор Голенков прокомментировал победу жёлто-синих в матче группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).

«Хорошие эмоции, положительные. Получилось перевернуть игру со «Спартаком». Если сравнить этот матч со встречей полуфинала Пути регионов Кубка России, нас там полностью отвозили, и получилось просто победить с удачей. Вчера, считаю, игра с нашей стороны была хорошая. Возможно, даже по делу выиграли.

В первом тайме — опять нелепый пропущенный гол. Не можем позволить себе пропускать такие голы. Хорошо, что получилось в ответ забить два. Не могу сказать, что у нас второй тайм был намного сильнее, чем первый», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.