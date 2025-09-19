«Барселона» объявила, что сыграет с «ПСЖ» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис»

Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

«Барселона» объявляет, что второй матч группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» состоится в среду, 1 октября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Клуб продолжает интенсивно работать над получением необходимых административных разрешений для открытия «Камп Ноу» в ближайшие месяцы.

Футбольный клуб «Барселона» хотел бы поблагодарить своих членов и болельщиков за понимание и поддержку на протяжении всего сложного и захватывающего процесса возвращения на новый «Камп Ноу», — написано в заявлении клуба.