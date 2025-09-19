Бубнов ответил, видит ли он у «Динамо» Карпина поступательное движение вперёд

Бывший футболист Александр Бубнов ответил, видит ли он у московского «Динамо» поступательное движение вперёд. Летом команду возглавил российский тренер Валерий Карпин.

«Если честно, в игре пока ничего не изменилось, она нестабильная. Она у него [Карпина] с перепадом, и даже по ходу игры. Ему сейчас самое главное, мало того, чтобы там его игроки понимали. А он говорит, что многие не понимают. На это нужно время, и потом нужно, чтобы она была стабильна, тебя могут понимать, но не исполнять», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей.