Риера: Лисакович не должен играть в Словении — он может выступать в топ-5 Европы

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера высказался о футболисте своей команды Виталии Лисаковиче, который ранее успел поиграть в России.

— У Лисаковича в российских клубах возникали проблемы из-за характера. Вы как тренер планируете его воспитывать?

— Я слышал про его характер, но также знаю про его талант. Люблю говорить с футболистами прямо — не виляю влево-вправо. У Виталия есть талант и другой уровень. Есть популярная версия, что он не играл на должном уровне из-за своего характера. Я люблю и знаю, как работать с характерными футболистами. За мою карьеру было много таких игроков. Поэтому, когда появился шанс его подписать, я согласился.

Но футбол — это не только поле, а всё, что внутри команды. Я буду говорить ему всё, что вижу. Мы были только несколько тренировок вместе, но уже вижу, что он не должен играть в Словении — у него есть возможность выступать в топ-5 чемпионатах Европы. У него очень хорошие характеристики, однако футбол — это не только дриблинг, удар и качество, но и характер и профессионализм. Важно, как и против кого играешь. Я буду ему помогать, а он должен меня слушать. В противном случае у него возникнут проблемы. Но характер — это тоже очень важно. Думаю, наш футбол подойдёт его характеристикам, а он с нами будет прогрессировать, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.