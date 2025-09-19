Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Риера: Лисакович не должен играть в Словении — он может выступать в топ-5 Европы

Риера: Лисакович не должен играть в Словении — он может выступать в топ-5 Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера высказался о футболисте своей команды Виталии Лисаковиче, который ранее успел поиграть в России.

— У Лисаковича в российских клубах возникали проблемы из-за характера. Вы как тренер планируете его воспитывать?
— Я слышал про его характер, но также знаю про его талант. Люблю говорить с футболистами прямо — не виляю влево-вправо. У Виталия есть талант и другой уровень. Есть популярная версия, что он не играл на должном уровне из-за своего характера. Я люблю и знаю, как работать с характерными футболистами. За мою карьеру было много таких игроков. Поэтому, когда появился шанс его подписать, я согласился.

Но футбол — это не только поле, а всё, что внутри команды. Я буду говорить ему всё, что вижу. Мы были только несколько тренировок вместе, но уже вижу, что он не должен играть в Словении — у него есть возможность выступать в топ-5 чемпионатах Европы. У него очень хорошие характеристики, однако футбол — это не только дриблинг, удар и качество, но и характер и профессионализм. Важно, как и против кого играешь. Я буду ему помогать, а он должен меня слушать. В противном случае у него возникнут проблемы. Но характер — это тоже очень важно. Думаю, наш футбол подойдёт его характеристикам, а он с нами будет прогрессировать, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» всегда был для меня №1 в России». Топ-клубы РПЛ уже зовут тренера Риеру
Эксклюзив
«Спартак» всегда был для меня №1 в России». Топ-клубы РПЛ уже зовут тренера Риеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android