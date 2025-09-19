«Он где-то даже похож на Лунина». Бубнов — о молодом голкипере «Динамо» Москва

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о 19-летнем голкипере московского «Динамо» Курбане Расулове.

— Вы видите, что сейчас у «Динамо» есть вратарская проблема?

— Есть, да. И серьёзная. Причём вот этого парня я посмотрел, его не видел. Расулов, да? Он же молодой. У него физические данные лучше, чем у Лунёва и Лещука, плюс ещё моложе. Он где-то даже похож на Лунина, который в «Реале». Поэтому здесь, если он [Карпин] начнёт ему доверять, как в своё время доверяли Акинфееву, то вполне возможно… — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Курбан Расулов провёл два матча в Фонбет Кубке России.