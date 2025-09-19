Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он где-то даже похож на Лунина». Бубнов — о молодом голкипере «Динамо» Москва

«Он где-то даже похож на Лунина». Бубнов — о молодом голкипере «Динамо» Москва
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о 19-летнем голкипере московского «Динамо» Курбане Расулове.

— Вы видите, что сейчас у «Динамо» есть вратарская проблема?
— Есть, да. И серьёзная. Причём вот этого парня я посмотрел, его не видел. Расулов, да? Он же молодой. У него физические данные лучше, чем у Лунёва и Лещука, плюс ещё моложе. Он где-то даже похож на Лунина, который в «Реале». Поэтому здесь, если он [Карпин] начнёт ему доверять, как в своё время доверяли Акинфееву, то вполне возможно… — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Курбан Расулов провёл два матча в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Первый гол Тюкавина и дубль Соболева. Но такие разные победы «Динамо» и «Зенита» в Кубке!
Первый гол Тюкавина и дубль Соболева. Но такие разные победы «Динамо» и «Зенита» в Кубке!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android