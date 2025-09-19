Заслуженный тренер Казахстана: за «Кайрат» не стыдно в матче со «Спортингом» в ЛЧ

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов отреагировал на исход матча «Кайрата» со «Спортингом» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Казахстанцы проиграли со счётом 1:4.

«Кайрату» не удалось повторить сенсацию «Карабаха» в Лиге чемпионов. Но команда неплохо играла, особенно в начале второго тайма. Мы же говорили, что молодой вратарь «Кайрата» может выстрелить. Это не случайно! Он прошёл молодёжную сборную Казахстана до 19 лет и здорово играл на отборе против сборной Нидерландов, которая стала чемпионом Европы в этом возрасте. Он очень здорово играл. Поэтому я надеялся, что Камурза сможет отстоять честь школы казахстанских вратарей. Так и получилось — он взял пенальти и совершил много сейвов.

Мне не стыдно за «Кайрат» в матче со «Спортингом». У Сатпаева был великолепный момент при счёте 0:1. Но в Лиге чемпионов совершенно другие скорости — после активного начала второго тайма команда просела. На Эльбрус можно подняться, но для того чтобы подняться на Эверест, нужно всё совсем другое», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.