Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Заслуженный тренер Казахстана: за «Кайрат» не стыдно в матче со «Спортингом» в ЛЧ

Аудио-версия:
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов отреагировал на исход матча «Кайрата» со «Спортингом» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Казахстанцы проиграли со счётом 1:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

«Кайрату» не удалось повторить сенсацию «Карабаха» в Лиге чемпионов. Но команда неплохо играла, особенно в начале второго тайма. Мы же говорили, что молодой вратарь «Кайрата» может выстрелить. Это не случайно! Он прошёл молодёжную сборную Казахстана до 19 лет и здорово играл на отборе против сборной Нидерландов, которая стала чемпионом Европы в этом возрасте. Он очень здорово играл. Поэтому я надеялся, что Камурза сможет отстоять честь школы казахстанских вратарей. Так и получилось — он взял пенальти и совершил много сейвов.

Мне не стыдно за «Кайрат» в матче со «Спортингом». У Сатпаева был великолепный момент при счёте 0:1. Но в Лиге чемпионов совершенно другие скорости — после активного начала второго тайма команда просела. На Эльбрус можно подняться, но для того чтобы подняться на Эверест, нужно всё совсем другое», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

