Бубнов предложил стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» предположил, какой стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» выйдет на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 21 сентября. Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Зенита» по версии Александра Бубнова: Адамов, Сантос, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Вендел, Мостовой, Энрике, Глушенков, Кассьерра.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 19 очков.