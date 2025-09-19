Гришин: правильно, что Челестини не отпустил Алвеса на молодёжный чемпионат мира

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о том, что клуб не отпустил бразильского полузащитника Матеуса Алвеса на молодёжный чемпионат мира.

«Со стороны тренера правильно, что Челестини не отпустил Алвеса на молодёжный чемпионат мира. Но со стороны игрока не поехать на такой турнир, который можешь сыграть один раз в жизни, — даже не знаю, как на это реагировать. Нужно довериться тренеру, однако неизвестно, как на это отреагирует Алвес. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, пусть и молодёжном. Я сам играл в футбол, и когда приходил вызов из сборной, бежал туда», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.