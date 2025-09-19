Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: правильно, что Челестини не отпустил Алвеса на молодёжный чемпионат мира

Гришин: правильно, что Челестини не отпустил Алвеса на молодёжный чемпионат мира
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о том, что клуб не отпустил бразильского полузащитника Матеуса Алвеса на молодёжный чемпионат мира.

«Со стороны тренера правильно, что Челестини не отпустил Алвеса на молодёжный чемпионат мира. Но со стороны игрока не поехать на такой турнир, который можешь сыграть один раз в жизни, — даже не знаю, как на это реагировать. Нужно довериться тренеру, однако неизвестно, как на это отреагирует Алвес. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, пусть и молодёжном. Я сам играл в футбол, и когда приходил вызов из сборной, бежал туда», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Агент Алвеса поддержал решение ЦСКА не отпустить игрока на молодёжный ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android