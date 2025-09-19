Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Герман Ткаченко раскрыл, почему сорвался переход Файзуллаева из ЦСКА в «Бенфику»

Агент Герман Ткаченко раскрыл, почему сорвался переход Файзуллаева из ЦСКА в «Бенфику»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что около года назад полузащитник Аббосбек Файзуллаев мог перейти в лиссабонскую «Бенфику», однако португальский клуб отказался от возможного трансфера. В итоге узбекистанский хавбек перешёл в турецкий «Башакшехир».

— Почти год назад вы разговаривали по Файзуллаеву с «Бенфикой». С ваших слов, они сказали: «С Россией дела не ведём».
— Мы разговаривали и встречались с большинством клубов, которые могут себе позволить Файзуллаева и в которые Аббос был готов переходить. В этом списке было более 30 клубов. «Бенфика» нам сказала, что трансфер невозможен. Может быть, они не разобрались, что Аббос — узбек, потому что была ссылка на наличие в команде украинских футболистов. А может быть, они сразу понимали, что у них есть запрет на взаимодействие с российскими клубами, — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Аббосбек выступал за армейцев с августа 2023 года. По данным СМИ, сумма трансфера атакующего полузащитника в «Истанбул Башакшехир» составила € 7,5 млн.

Материалы по теме
Первый тренер Файзуллаева: Аббос испытывает напряжение в «Башакшехире»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android