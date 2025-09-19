Агент Герман Ткаченко раскрыл, почему сорвался переход Файзуллаева из ЦСКА в «Бенфику»

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что около года назад полузащитник Аббосбек Файзуллаев мог перейти в лиссабонскую «Бенфику», однако португальский клуб отказался от возможного трансфера. В итоге узбекистанский хавбек перешёл в турецкий «Башакшехир».

— Почти год назад вы разговаривали по Файзуллаеву с «Бенфикой». С ваших слов, они сказали: «С Россией дела не ведём».

— Мы разговаривали и встречались с большинством клубов, которые могут себе позволить Файзуллаева и в которые Аббос был готов переходить. В этом списке было более 30 клубов. «Бенфика» нам сказала, что трансфер невозможен. Может быть, они не разобрались, что Аббос — узбек, потому что была ссылка на наличие в команде украинских футболистов. А может быть, они сразу понимали, что у них есть запрет на взаимодействие с российскими клубами, — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Аббосбек выступал за армейцев с августа 2023 года. По данным СМИ, сумма трансфера атакующего полузащитника в «Истанбул Башакшехир» составила € 7,5 млн.