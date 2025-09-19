Экс-игрок «Ливерпуля» Риера рассказал, почему закрыл футбольную академию в Омске

Испанский экс-футболист, а ныне главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал, почему закрыл детскую футбольную академию в Омске. Он признался, что не мог лично заниматься с детьми из-за тренерской карьеры в большом футболе.

«Родители детей хотели, чтобы я лично работал там. В первые три года всё было хорошо, когда я жил в Омске. Я учился с детьми, а родители были довольны. Но потом я начал работать в «Галатасарае», а у русского тренера в академии был не тот уровень. Все дети и родители хотели, чтобы я физически находился там, но я уже начал тренерскую карьеру. Пришлось закрыть академию», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.