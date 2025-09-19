Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Риера рассказал, почему закрыл футбольную академию в Омске

Экс-игрок «Ливерпуля» Риера рассказал, почему закрыл футбольную академию в Омске
Комментарии

Испанский экс-футболист, а ныне главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал, почему закрыл детскую футбольную академию в Омске. Он признался, что не мог лично заниматься с детьми из-за тренерской карьеры в большом футболе.

«Родители детей хотели, чтобы я лично работал там. В первые три года всё было хорошо, когда я жил в Омске. Я учился с детьми, а родители были довольны. Но потом я начал работать в «Галатасарае», а у русского тренера в академии был не тот уровень. Все дети и родители хотели, чтобы я физически находился там, но я уже начал тренерскую карьеру. Пришлось закрыть академию», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» всегда был для меня №1 в России». Топ-клубы РПЛ уже зовут тренера Риеру
Эксклюзив
«Спартак» всегда был для меня №1 в России». Топ-клубы РПЛ уже зовут тренера Риеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android