Генич: «Зениту» не проиграть в Краснодаре — это будет хорошим результатом

Российский комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Матч состоится в воскресенье, 21 сентября. Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Как бы это ни звучало, но не проиграть «Зениту» в Краснодаре — это будет хорошим результатом. Реально хорошим результатом. Если выиграют, вообще топ», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 19 очков.