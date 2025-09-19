Генич: «Зениту» не проиграть в Краснодаре — это будет хорошим результатом
Российский комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Матч состоится в воскресенье, 21 сентября. Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Как бы это ни звучало, но не проиграть «Зениту» в Краснодаре — это будет хорошим результатом. Реально хорошим результатом. Если выиграют, вообще топ», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 19 очков.
Комментарии
