Полузащитник «Балтики» Ковалёв: меня поразила такая серия пенальти с ЦСКА

Полузащитник калининградской «Балтики» Юрий Ковалёв высказался о победе в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА со счётом 1:1 (10:9 пен.)

«Эмоции от победы над ЦСКА положительные — наконец-то набрали очки в Кубке России. Меня поразила такая серия пенальти. Я уже участвовал в подобном, однако до вратарей очередь не дошла — в финале Кубка Беларуси, по-моему, сыграли 9:10. Иван Кукушкин и Степанов — два главных героя матча.

Мне кажется, в Кубке России нам не хватало немного везения, чтобы набирать очки. Потому что хорошо играли в гостях с «Акроном» и с ЦСКА дома, особенно в первом тайме. Сегодня нам немного повезло, поэтому добыли первые очки. Также сказывается то, что играет второй состав, ведь есть несыгранность. Понятно, что все вместе тренируемся, но только раз в две недели выступаем таким составом», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.