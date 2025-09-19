Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич предположил, какой состав «Краснодара» сыграет с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ

Генич предположил, какой состав «Краснодара» сыграет с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» предположил, какой стартовый состав «Краснодара» выйдет на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в воскресенье, 21 сентября. Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Краснодара» по версии Константина Генича: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Петров, Аугусто, Сперцян, Кривцов, Са, Батчи, Кордоба.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 19 очков.

Материалы по теме
Бубнов предложил стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android