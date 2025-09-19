Генич предположил, какой состав «Краснодара» сыграет с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» предположил, какой стартовый состав «Краснодара» выйдет на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в воскресенье, 21 сентября. Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 мск.

Стартовый состав «Краснодара» по версии Константина Генича: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Петров, Аугусто, Сперцян, Кривцов, Са, Батчи, Кордоба.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 19 очков.