Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Футбол Новости

Хоффенхайм — Бавария: во сколько начало матча 4-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Хоффенхайм» — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Хоффенхайм» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Хартман. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Не начался
Бавария
Мюнхен
После трёх туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали девять очков и занимают первое место. «Хоффенхайм» заработал шесть очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре мюнхенская команда разгромила «Гамбург» со счётом 5:0, а «Хоффенхайм» победил «Унион» (4:2).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
