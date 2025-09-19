Президент «Урала» Иванов ожидает, что из Олега Шатова получится хороший тренер

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что из бывшего игрока екатеринбургской команды Олега Шатова получится хороший тренер. Шатов был частью тренерского штаба «Урала» в сезоне-2024/2025.

«Я думаю, что из Олега получится очень хороший тренер, но [в прошлом сезоне] ему немного не хватило опыта именно в нюансах. Он сейчас этого опыта поднаберётся, получит лицензию категории Pro, и я думаю, что он будет очень хорошим тренером», — приводит слова Иванова ТАСС.

«Урал» после 10 туров Лиги Pari занимает первое место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, набрав 23 очка. В следующем матче внутреннего первенства «Урал» сыграет с «Ротором» на домашней арене.