«Тактика немецких овчарок». Бубнов — о философии игры Талалаева в «Балтике»

Бывший футболист Александр Бубнов объяснил философию игры тренера Андрея Талалаева в калининградской «Балтике».

«Философия игры его. Во-первых, то, что я говорил, и он первый, как говорится, это сделал, и правильно сделал. Он вот это, извини меня, катание яиц около своих ворот и штрафной прекратил. Сразу или вратарю — тот выносит, или защитники сразу. Никаких поперёк даже, ничего нет — туда, туда. Как можно ближе к воротам соперника, чтобы они сразу назад не перевели. Там идёт прессинг сумасшедший, все туда переходят на половину поля и начинают…

Это тактика немецких овчарок. Она как вцепится, так и всё. И среди этих немецких овчарок есть бульдог один — Бевеев. Есть разные породы, есть такие классные, спокойные, а он тут вцепился, блин, и всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».