Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отдаю «Спартаку» всё». Манфред Угальде — о результатах команды

«Отдаю «Спартаку» всё». Манфред Угальде — о результатах команды
Комментарии

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал неудачные результаты команды в сезоне-2025/2026. Он подчеркнул, что полностью отдаётся московскому клубу. А тренерский штаб красно-белых активно работает на вопросом улучшения игры и результатов.

«Тренерский штаб работает над вопросом, как улучшить результаты в РПЛ и в Кубке. Я фокусируюсь на том, чтобы отдать себя на все 100%. Это то, что я могу сделать, что в моих руках. Отдаю всё «Спартаку», — сказал Угальде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в текущем сезоне Угальде сыграл 10 матчей и забил один гол во всех турнирах.

Материалы по теме
Форвард «Спартака» Угальде ответил на вопрос об интересе со стороны ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android