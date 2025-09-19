«Отдаю «Спартаку» всё». Манфред Угальде — о результатах команды

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал неудачные результаты команды в сезоне-2025/2026. Он подчеркнул, что полностью отдаётся московскому клубу. А тренерский штаб красно-белых активно работает на вопросом улучшения игры и результатов.

«Тренерский штаб работает над вопросом, как улучшить результаты в РПЛ и в Кубке. Я фокусируюсь на том, чтобы отдать себя на все 100%. Это то, что я могу сделать, что в моих руках. Отдаю всё «Спартаку», — сказал Угальде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в текущем сезоне Угальде сыграл 10 матчей и забил один гол во всех турнирах.