Главный тренер чемпионов Словении Риера: у нас даже нет тренажёрного зала и агрономов

Испанский главный тренер «Целе» Альберт Риера высказался об условиях работы в составе словенского клуба.

— Для вас как для тренера большая проблема, что у «Целе» нет собственной базы?

— Конечно! В Словении очень мало инфраструктуры, и к тому же она очень плохая. Возможно, первые полтора месяца после лета всё хорошо, но потом все футбольные поля портятся. У нас даже нет тренажёрного зала и агрономов. В Словении большой дефицит инфраструктуры! Валерий Колотило хочет построить тренажёрный зал и базу. Мы хотим первыми в Словении сделать это. Если у тебя нет места, где работать, это очень плохо. Пока все тренировки проводим на нашем стадионе, что является большим минусом. Мы хотим, чтобы во время матчей качество поле было идеальным, однако в таком случае придётся пропускать тренировки, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.