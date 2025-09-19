Скидки
Футбол Новости

Попов: в «Спартаке» большая проблема с тренером, Станкович может не продержаться и до зимы

Попов: в «Спартаке» большая проблема с тренером, Станкович может не продержаться и до зимы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о сложной ситуации в московском «Спартаке». Он считает, что у красно-белых есть проблема с главным тренером. Сейчас команду возглавляет сербский специалист Деян Станкович.

«Спартак» после поражения от «Ростова» будет нервничать ещё больше. Думаю, что в клубе большая проблема с тренером и эмоциональным фоном внутри команды. Возможно, Станкович на собраниях команды обвиняет всех вокруг: «Посмотрите, как ко мне и к вам все плохо относятся». На самом деле нужно отталкиваться от своей игры, а потом смотреть, кто справедлив, а кто — нет. Если у «Спартака» будет ещё пара поражений, Станкович не продержится до зимы», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

