«Сочи» объявил о назначении тренера по физической подготовке в штаб Осинькина

«Сочи» на официальном сайте сообщил о назначении румынского специалиста Петре Лэзэрэску на должность тренера по физической подготовке.

«С сегодняшнего дня в тренерский штаб Игоря Осинькина входит тренер по физической подготовке Петре Лэзэрэску. 55-летний специалист хорошо знаком сочинским болельщикам: с ноября 2019-го по май 2024-го он уже работал в нашем клубе и был неотъемлемой частью каждого тренерского штаба того периода», — написано в сообщении клуба.

«Сочи» занимает последнее, 16-место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала одно очко за восемь матчей. В ближайшем туре «Сочи» сыграет с московским ЦСКА 22 сентября.