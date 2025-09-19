Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов Лиги чемпионов после матчей 1-го тура общего этапа

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов Лиги чемпионов после матчей 1-го тура общего этапа
Комментарии

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов Лиги чемпионов УЕФА после матчей 1-го тура общего этапа турнира. Наибольшие шансы на победу в престижном европейском турнире по-прежнему у английского «Ливерпуля» — 19,9% (было 20,4%). На второй строчке по вероятности победы располагается английский «Арсенал» (16%), на третьей — французский «Пари Сен-Жермен» (12,7%).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «Айнтрахт» из Франкфурта. На второй строчке расположился «ПСЖ», тройку лидеров замыкает «Брюгге». У всех команд по три очка.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android