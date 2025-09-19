Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Ткаченко: в следующем году Наиль Умяров уйдёт из «Спартака» в европейский клуб

Известный футбольный агент Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в следующем году покинет московский клуб и уедет в Европу. Умяров выступает за красно-белых с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

— В апреле вы называли Наиля Умярова лучшим игроком сезона.
— Я и сейчас так считаю. Продление контракта Умярова со «Спартаком» основано на обещании клуба о готовности к сделке — с чётко оговоренной ценой, за которую Наиль может уехать в европейский клуб. И в следующем году он уедет.

— Откуда такая уверенность?
— Как минимум три клуба имеют устойчивый интерес к Умярову. Сначала они его нашли через статистические системы — и спрашивали моё мнение о Наиле, поэтому я и знаю об интересе. Дальше начали следить за ним — уровень подтвердился. Если ничего не изменится, следующим летом Умяров уйдёт из «Спартака», — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Умярова в € 6 млн. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2029 года.

