Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорен Байрамян: работал с Карпиным шесть лет — знаю, что у него будет результат в «Динамо»

Хорен Байрамян: работал с Карпиным шесть лет — знаю, что у него будет результат в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян уверен, что Валерий Карпин добьётся успеха в московском «Динамо». Байрамян выступал под руководством Карпина в «Ростове», бело-голубых российский специалист возглавил этим летом.

«Я на 100% знаю, что руководителям и болельщикам «Динамо» нужно терпение. Работал с Георгиевичем шесть лет — знаю, что у него будет результат. Игрокам нужна адаптация к определённым нагрузкам и требованиям. Если вспомнить «Ростов», который выходил через мелкий пас, то мы тоже ошибались. Однако в итоге маленькая команда добилась четвёртого места, на багаже Карпина дошла до Суперфинала Кубка России. «Динамо» надо чуть потерпеть. Если Георгиевич будет спокойно работать, он своего добьётся», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После восьми туров Мир РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Материалы по теме
Бубнов ответил, чьё положение более шаткое — Станковича или Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android