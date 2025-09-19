Хорен Байрамян: работал с Карпиным шесть лет — знаю, что у него будет результат в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян уверен, что Валерий Карпин добьётся успеха в московском «Динамо». Байрамян выступал под руководством Карпина в «Ростове», бело-голубых российский специалист возглавил этим летом.

«Я на 100% знаю, что руководителям и болельщикам «Динамо» нужно терпение. Работал с Георгиевичем шесть лет — знаю, что у него будет результат. Игрокам нужна адаптация к определённым нагрузкам и требованиям. Если вспомнить «Ростов», который выходил через мелкий пас, то мы тоже ошибались. Однако в итоге маленькая команда добилась четвёртого места, на багаже Карпина дошла до Суперфинала Кубка России. «Динамо» надо чуть потерпеть. Если Георгиевич будет спокойно работать, он своего добьётся», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После восьми туров Мир РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.