Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Альберт Риера: когда играл в «Ливерпуле», были разговоры о переходе в «Спартак»

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал, что во времена игровой карьеры обсуждался его возможный переход из «Ливерпуля» в московский «Спартак».

— За время игровой карьеры хоть раз было приглашение из российского клуба?
— Когда я играл второй сезон в «Ливерпуле», были разговоры по поводу перехода в «Спартак». Но у меня не было возможности уйти из «Ливерпуля» в «Спартак», поскольку я хотел выступать в Европе. На тот момент я играл в сборной Испании, поэтому хотел быть рядом. Но после этого разговоров о российском клубе больше не было, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

