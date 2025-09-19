Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Агент Герман Ткаченко назвал клуб испанской Ла Лиги, которому нравится Наиль Умяров

Аудио-версия:
Известный футбольный агент Герман Ткаченко назвал клуб высшего испанского дивизиона, который проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Наилю Умярову. По словам Ткаченко, Умяров интересен «Бетису».

— Клубы какого статуса интересуются Умяровым?
— Не очень корректно называть клубы. Могу сказать, что он очень нравится спортивному департаменту «Бетиса». Всё, больше не скажу, — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Умяров выступает за красно-белых с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Наиля в € 6 млн. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2029 года.

