Полузащитник «Балтики» Пряхин: хотелось бы повторить путь «Лестера»

Полузащитник «Балтики» Пряхин: хотелось бы повторить путь «Лестера»
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Сергей Пряхин высказался о чемпионских амбициях клуба.

«Если честно, не видел комментариев, что нас записали в чемпионы. Но, конечно, хотелось бы повторить путь «Лестера». Всегда хочется быть чемпионом, но нужно работать. В раздевалке нет разговоров о медалях — мы идём от игры к игре», — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Андрея Талалаева набрала 16 очков за восемь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (19).

