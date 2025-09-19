Альберт Риера: даже в «Реал» к Хаби Алонсо ассистентом не поеду!

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера заявил, что не хочет работать ассистентом. Он признался, что не поехал бы на роль помощника главного тренера даже в мадридский «Реал».

— Хаби Алонсо поздравили с назначением в «Реал»?

— Конечно! Мы вместе учились на тренеров. На нашем курсе ещё занимались Рауль, Хави, Луис Гарсия. Уверен, что Хаби Алонсо будет очень хорошим наставником. В нашей группе мы поздравляем друг друга с каждым шагом в карьере. Я точно знаю, что при Хаби Алонсо «Реал» будет очень серьёзно прогрессировать.

— Не звал вас по дружбе в «Реал»?

— Нет.

— А поехали бы?

— Ассистентом никогда и никуда не поеду! Могу работать только главным тренером. По работе в «Галатасарае» я понял: ассистент — это не моё место. Я уже главный и не хочу работать в другой роли, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.