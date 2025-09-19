Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Балахнин: «Ростов» потихоньку оживает, но до полного выздоровления ещё далеко

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об улучшении результатов южной команды в последних матчах. Накануне ростовчане обыграли «Спартак» в Фонбет Кубке России (2:1), а до этого они оказались сильнее ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Ростов» потихоньку оживает, но до полного выздоровления ещё далеко. С ЦСКА команда играла в большинстве больше тайма, но и в таких условиях находились в обороне. А со «Спартаком» молодцы — выдержали, сыграли строго и дисциплинированно. У соперника, конечно, были моменты, но их реализация и помогла «Ростову» победить.

«Ростов» и до этого был хорошей командой, просто играли не на том уровне, на котором могут. А сейчас возвращаются к своим корням», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

