Балахнин: «Ростов» потихоньку оживает, но до полного выздоровления ещё далеко

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об улучшении результатов южной команды в последних матчах. Накануне ростовчане обыграли «Спартак» в Фонбет Кубке России (2:1), а до этого они оказались сильнее ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ.

«Ростов» потихоньку оживает, но до полного выздоровления ещё далеко. С ЦСКА команда играла в большинстве больше тайма, но и в таких условиях находились в обороне. А со «Спартаком» молодцы — выдержали, сыграли строго и дисциплинированно. У соперника, конечно, были моменты, но их реализация и помогла «Ростову» победить.

«Ростов» и до этого был хорошей командой, просто играли не на том уровне, на котором могут. А сейчас возвращаются к своим корням», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.