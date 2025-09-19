Скидки
Альберт Риера: уровень российского футбола не падает, но клубам нужна игра в Европе

Альберт Риера: уровень российского футбола не падает, но клубам нужна игра в Европе
Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера оценил уровень российского футбола в условиях международного отстранения.

— Без еврокубков чемпионат России падает в уровне?
— Не могу сказать, что падает, потому что все российские клубы держат конкуренцию, подписывают хороших футболистов и хотят выиграть чемпионат. Это очень хорошо! Для меня самое главное, что есть это желание. Но те клубы, которые участвуют в еврокубках и выступают против тяжёлых соперников, прогрессируют ещё больше. Российским клубам нужна игра в Европе. Я желаю российскому футболу скорейшего возвращения в еврокубках! Уровень футбола в России не падает, но может прогрессировать ещё больше благодаря международным матчам, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

