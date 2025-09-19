Сергей Карасёв обслужит матч «Краснодар» — «Зенит»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

20 сентября, суббота:

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Артём Чистяков. Помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Андрей Фисенко; АVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Французов.

«Акрон» — «Рубин»: судья — Владимир Москалёв. Помощники судьи — Денис Петров, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Иван Абросимов; АVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Ян Бобровский; АVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

21 сентября, воскресенье:

«Оренбург» — «Динамо» Москва: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Белокур; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Артур Фёдоров; АVAR — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Павел Шадыханов; АVAR м Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Рафаэль Шафеев; АVAR — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв. Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Сергей Иванов; АVAR — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

22 сентября, понедельник:

«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Виталий Мешков; АVAR — Ранэль Зияков; инспектор — Андрей Иванов.