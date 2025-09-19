Александр Гришин: поражения ЦСКА не связаны с паузой на матчи сборных

Известный российский экс-футболист Александр Гришин высказался о двух подряд поражениях московского ЦСКА. Сначала армейцы уступили «Ростову» в рамках 8-го тура Мир РПЛ (1:2), а потом не сумели переиграть «Балтику» в Фонбет Кубке России (1:1, 9:10 — по пенальти).

«Только тренер знает, второе поражение ЦСКА — это тенденция или нет. Вчера «Балтика» играла вторым составом — у них вышли 11 новых футболистов. А у ЦСКА был микст — вышли семь игроков стартового состава. Нельзя сказать, что кто-то владел преимуществом: моментов было мало у обеих команд, поэтому матч завершился вничью, а потом были 11-метровые удары. Кто-то говорит, что пенальти — лотерея, но я считаю, что это мастерство.

Не думаю, что поражения ЦСКА связаны с паузой на матчи сборных. Все сборники приехали в расположение команды ещё две недели назад. Я понимаю, как прилетают футболисты «Зенита» из Бразилии или Кордоба за два дня до матча, но сейчас же прошло полторы недели тренировок», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.