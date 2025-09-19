Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Солари рассказал об адаптации новичков команды Джику и Ву

Нападающий московского «Спартака» Пабло Солари высказался о новых защитниках команды Александере Джику и Кристофере Ву. Оба новичка красно-белых дебютировали за клуб в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоялась 13 сентября. Команды сыграли вничью — 2:2.

«Джику и Ву сразу показались очень приятными людьми. Прошло мало времени для полной адаптации — они только приехали. Однако, кажется, всё проходит хорошо. Джику и Ву явно могут принести пользу «Спартаку» и должны хорошо вписаться. Всё должно получиться», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

