Игрок «Спартака» Солари рассказал об адаптации новичков команды Джику и Ву

Нападающий московского «Спартака» Пабло Солари высказался о новых защитниках команды Александере Джику и Кристофере Ву. Оба новичка красно-белых дебютировали за клуб в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоялась 13 сентября. Команды сыграли вничью — 2:2.

«Джику и Ву сразу показались очень приятными людьми. Прошло мало времени для полной адаптации — они только приехали. Однако, кажется, всё проходит хорошо. Джику и Ву явно могут принести пользу «Спартаку» и должны хорошо вписаться. Всё должно получиться», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.