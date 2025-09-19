Дмитрий Сычёв объяснил, что мотивировало его возобновить карьеру футболиста

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв объяснил, почему раздумывает над возобновлением профессиональной карьеры футболиста. По состоянию на сегодняшний день Сычёв занимает должность президента омского «Иртыша».

«Мотивировали меня на это решение смелые эксперименты медийных команд, выход на поле Александра Ивановича Медведева и недавний гол Ари в Кубке России за медийную команду. К тому же Ари обошёл меня в списке бомбардиров клуба Григория Федотова, есть дополнительная мотивация догнать его. Сейчас провожу определённые консультации, в каком виде и сезоне моё возвращение произойдёт, после этого приму окончательное решение», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Наибольшую известность Сычёву принесли выступления за московский «Локомотив». В составе железнодорожников 41-летний Дмитрий выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной России экс-нападающий становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.