Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии центрального матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча между чёрно-зелёными и сине-бело-голубыми пройдёт в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, вы не любите делить матчи по важности. Всё же стоит ли особняком для «Зенита» предстоящая игра с «Краснодаром»? Дуглас Сантос сказал, что она из тех, что могут решить судьбу чемпионата.
— Я думаю, что за каждую игру даётся по три очка. Естественно, мы все видим турнирную таблицу, понимаем, что «Краснодар» опережает нас на сегодняшний день на шесть очков. И, конечно, для нас важный матч с точки зрения турнира и расстановки сил на данный момент. По поводу чемпионства… Я думаю, игр ещё очень-очень много. Он, конечно, может быть таковым, но может и не быть. Здесь, конечно, сложно сказать. Даже трети чемпионата не прошло, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). «Зенит» — шестой (13).

Новости. Футбол
Все новости RSS

