Тренер «Зенита» Семак рассказал, сыграет ли Жерсон с «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, примет ли участие в игре 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» полузащитник сине-бело-голубых Жерсон.

— На фотографии со вчерашней тренировки в команде-победительнице был Вендел. Значит ли это, что он готовится в общей группе и в каком состоянии сейчас Жерсон?

— Жерсон начинает работать вместе с командой фрагментарно. Но участие в матче с «Краснодаром» он принимать не будет. На следующей неделе у него будет контрольное обследование, которое покажет, насколько реабилитация идет так, как нужно. Остальные все готовятся, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. «Зенит» — шестой (13).