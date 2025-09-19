Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак рассказал, сыграет ли Жерсон с «Краснодаром»

Тренер «Зенита» Семак рассказал, сыграет ли Жерсон с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, примет ли участие в игре 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» полузащитник сине-бело-голубых Жерсон.

— На фотографии со вчерашней тренировки в команде-победительнице был Вендел. Значит ли это, что он готовится в общей группе и в каком состоянии сейчас Жерсон?
— Жерсон начинает работать вместе с командой фрагментарно. Но участие в матче с «Краснодаром» он принимать не будет. На следующей неделе у него будет контрольное обследование, которое покажет, насколько реабилитация идет так, как нужно. Остальные все готовятся, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. «Зенит» — шестой (13).

Материалы по теме
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android