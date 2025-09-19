Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: для меня это не Кубок России, а клубный турнир РФС — он вызывает только усмешки

Кирьяков: для меня это не Кубок России, а клубный турнир РФС — он вызывает только усмешки
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал, что не смотрит игры Фонбет Кубка России. Кирьяков отметил, что в этом турнире нет принципа неожиданности.

«Я вообще не смотрю Кубок России. Для меня это не Кубок: вот в Германии Кубок — там каждый матч интересен, ведь играют на вылет. У нас это клубный турнир РФС, он ничего общего не имеет с названием «Кубок России». Я иногда краем глаза смотрю на составы и вижу, что выходят резервисты. Для клубов приоритет — РПЛ. А у команд ФНЛ и Второй лиги практически нет шансов что-то выиграть в Кубке России. Нет принципа неожиданности, когда каждый матч решающий и когда приоритет при жеребьёвках отдаётся командам из нижних лиг при проведении матчей дома. На мой взгляд, нужно что-то менять. Этот турнир не вызывает большого интереса, по крайней мере, у людей, с которыми я общаюсь, — только усмешки», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Балтика» и «Ростов» набрали в матчах с ЦСКА и «Спартаком» свои первые очки в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android