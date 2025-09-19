Кирьяков: для меня это не Кубок России, а клубный турнир РФС — он вызывает только усмешки

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал, что не смотрит игры Фонбет Кубка России. Кирьяков отметил, что в этом турнире нет принципа неожиданности.

«Я вообще не смотрю Кубок России. Для меня это не Кубок: вот в Германии Кубок — там каждый матч интересен, ведь играют на вылет. У нас это клубный турнир РФС, он ничего общего не имеет с названием «Кубок России». Я иногда краем глаза смотрю на составы и вижу, что выходят резервисты. Для клубов приоритет — РПЛ. А у команд ФНЛ и Второй лиги практически нет шансов что-то выиграть в Кубке России. Нет принципа неожиданности, когда каждый матч решающий и когда приоритет при жеребьёвках отдаётся командам из нижних лиг при проведении матчей дома. На мой взгляд, нужно что-то менять. Этот турнир не вызывает большого интереса, по крайней мере, у людей, с которыми я общаюсь, — только усмешки», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.