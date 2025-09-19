Альберт Риера: не слышал про Батракова и Кисляка — в Европе о них не говорят

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал, что в Европе особо не говорят о молодых российских звёздах — Алексее Батракове из «Локомотива» и Матвее Кисляке из ПФК ЦСКА.

— Слышали про молодых Батракова и Кисляка, которых сватают во многие топ-клубы Европы?

— Нет, не слышал. В Европе о них не говорят, но я знаю, что в каждой стране есть таланты, а в России их очень много. Часто говорю про молодых российских и турецких футболистов, которые боятся идти в Европу. Почему не попробовать? Им надо поехать и показать свой талант в хороших проектах, где будут помогать. А они думают, что у них и так всё хорошо — они дома, нормальный контракт, хороший футбол. Но футболист должен сыграть в другой стране, на другом уровне. Если есть возможность, нужно идти и пробовать свои силы, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.