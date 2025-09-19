Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Главный тренер «Целе» Риера оценил перспективы российского полузащитника Никиты Иосифова

Главный тренер «Целе» Риера оценил перспективы российского полузащитника Никиты Иосифова
Комментарии

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера высказался о российском полузащитнике своей команды Никите Иосифове.

«Иосифову 24 года, но в прошлом сезоне ему нужно было привыкнуть к организованности в тактике, потому что он про неё раньше ни с кем не говорил. У него есть очень хорошие характеристики, поэтому ему нужно понимать, когда бежать вперёд, назад или делать паузу. Он должен учиться этому, но остальные качества у него очень хорошие: это быстрый футболист с дриблингом и ударом, который может сыграть слева и справа в атаке. Сначала у него мало что получалось: Никита хотел сделать всё быстро. Но иногда нужно понимать тайминг — и он понял. У него очень хорошее будущее», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

