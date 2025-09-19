Главный тренер «Целе» Риера оценил перспективы российского полузащитника Никиты Иосифова

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера высказался о российском полузащитнике своей команды Никите Иосифове.

«Иосифову 24 года, но в прошлом сезоне ему нужно было привыкнуть к организованности в тактике, потому что он про неё раньше ни с кем не говорил. У него есть очень хорошие характеристики, поэтому ему нужно понимать, когда бежать вперёд, назад или делать паузу. Он должен учиться этому, но остальные качества у него очень хорошие: это быстрый футболист с дриблингом и ударом, который может сыграть слева и справа в атаке. Сначала у него мало что получалось: Никита хотел сделать всё быстро. Но иногда нужно понимать тайминг — и он понял. У него очень хорошее будущее», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.