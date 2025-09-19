Семак ответил, можно ли назвать «Краснодар» самым опасным соперником для «Зенита» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, означает ли лидирующая позиция «Краснодара» в чемпионате России, что «быки» являются самым опасным соперником для сине-бело-голубых в рамках Мир РПЛ.

— И позиция «Краснодара»… Означает ли она, что это сейчас самый опасный соперник в чемпионате?

— Команда самая, наверное, сбалансированная, стабильная, которая показывает хороший набор очков. И по ходу прошлого чемпионата очень большое количество побед, и этот чемпионат тоже по такому же сценарию «Краснодар» проводит, достаточно уверенно. Конечно, можно сказать, что на сегодняшний день эта команда — самая стабильная, самая сбалансированная по результату, безусловно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. «Зенит» — шестой (13).