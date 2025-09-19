Скидки
Семак ответил, можно ли назвать «Краснодар» самым опасным соперником для «Зенита» в РПЛ

Семак ответил, можно ли назвать «Краснодар» самым опасным соперником для «Зенита» в РПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, означает ли лидирующая позиция «Краснодара» в чемпионате России, что «быки» являются самым опасным соперником для сине-бело-голубых в рамках Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— И позиция «Краснодара»… Означает ли она, что это сейчас самый опасный соперник в чемпионате?
— Команда самая, наверное, сбалансированная, стабильная, которая показывает хороший набор очков. И по ходу прошлого чемпионата очень большое количество побед, и этот чемпионат тоже по такому же сценарию «Краснодар» проводит, достаточно уверенно. Конечно, можно сказать, что на сегодняшний день эта команда — самая стабильная, самая сбалансированная по результату, безусловно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. «Зенит» — шестой (13).

