Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари Нижний Новгород» объявил о назначении нового генерального директора

«Пари Нижний Новгород» объявил о назначении нового генерального директора
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральным директором «Пари Нижний Новгород» назначен Виталий Карасёв. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Значительная часть жизни и профессиональной карьеры Виталия Алексеевича связана со спортом и Нижегородской областью. 36-летний менеджер начал карьеру в «Центре спортивной подготовки» Нижегородской области, где прошёл путь от аналитика до заместителя директора.

В период проведения матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Карасёв управлял одной из тренировочных площадок, а затем руководил базой на Бору, где «Пари НН» готовится к матчам и в настоящее время.

Виталий Карасёв обладает управленческим опытом на федеральном уровне. Он отвечал за работу ряда спортивных объектов — комплекса «Акватория ЗИЛ» и «Олимпийского центра синхронного плавания». Кроме того, новый генеральный директор «Пари НН» занимался проектами государственно-частного партнёрства в одной из крупнейших девелоперских компаний Москвы.

С 2024 года занимал пост исполнительного директора «Волны» — футбольного клуба из Нижегородской области, выступающего во Второй лиге «Б», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Красивый гол «ножницами» в РПЛ! «Пари НН» прибил соперника за две минуты. Видео
Красивый гол «ножницами» в РПЛ! «Пари НН» прибил соперника за две минуты. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android