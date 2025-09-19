Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок Казахстана Попов: видимо, вратарей в «Кайрате» кормят позитивом

Экс-игрок Казахстана Попов: видимо, вратарей в «Кайрате» кормят позитивом
Комментарии

Бывший футболист сборной Казахстана Алексей Попов высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Спортингом» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

«Всё нормально у «Кайрата». Опыт придёт, и всё будет хорошо. Да, команда развалилась за 10 минут во втором тайме, но такое бывает. Эти эмоции нужно пережить, а потом правильно воспользоваться ситуацией. При этом молодой вратарь команды в первом тайме почувствовал уверенность: отбил пенальти и совершил несколько хороших сейвов. Видимо, вратарей в «Кайрате» кормят позитивом. У команды всё впереди!» — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Провальный дебют «Кайрата» в ЛЧ. Зато 18-летний вратарь тащил в стиле Акинфеева. Видео
Провальный дебют «Кайрата» в ЛЧ. Зато 18-летний вратарь тащил в стиле Акинфеева. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android