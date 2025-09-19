Экс-игрок Казахстана Попов: видимо, вратарей в «Кайрате» кормят позитивом
Бывший футболист сборной Казахстана Алексей Попов высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Спортингом» (1:4).
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44' 2:0 Тринкан – 65' 3:0 Сантос – 67' 4:0 Кенда – 68' 4:1 Эдмилсон – 86'
«Всё нормально у «Кайрата». Опыт придёт, и всё будет хорошо. Да, команда развалилась за 10 минут во втором тайме, но такое бывает. Эти эмоции нужно пережить, а потом правильно воспользоваться ситуацией. При этом молодой вратарь команды в первом тайме почувствовал уверенность: отбил пенальти и совершил несколько хороших сейвов. Видимо, вратарей в «Кайрате» кормят позитивом. У команды всё впереди!» — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
