Экс-игрок Казахстана Попов: видимо, вратарей в «Кайрате» кормят позитивом

Бывший футболист сборной Казахстана Алексей Попов высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Спортингом» (1:4).

«Всё нормально у «Кайрата». Опыт придёт, и всё будет хорошо. Да, команда развалилась за 10 минут во втором тайме, но такое бывает. Эти эмоции нужно пережить, а потом правильно воспользоваться ситуацией. При этом молодой вратарь команды в первом тайме почувствовал уверенность: отбил пенальти и совершил несколько хороших сейвов. Видимо, вратарей в «Кайрате» кормят позитивом. У команды всё впереди!» — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.