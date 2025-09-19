«Нужна только победа». Капитан «Зенита» высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра пройдёт 21 сентября.

— Дуглас, у «Зенита» впереди очень важный матч, понятно, почему. Как команда настраивается и чего вы ожидаете от встречи в воскресенье?

— Не так много времени у нас на подготовку к матчу против «Краснодара», но учитывая всю важность игры, мы должны быть максимально готовы, даже несмотря на то, что дней на подготовку не так много. Действительно, будет очень сложный матч, но это та игра, в которой может решиться очень многое в чемпионате.

Нас разделяют шесть очков и, конечно, нам нужна только победа. Нужно выходить, показывать свою игру, не волноваться, не переживать, потому что мы прекрасно знаем, на что способны, мы знаем, что впереди будет 90 минут. И если каждую из этих 90 минут проведем концентрированно сосредоточенно, с сознанием того, что мы делаем. Я уверен, что мы сможем показать достойную игру и будем делать все для победы, — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».