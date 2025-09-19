Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужна только победа». Капитан «Зенита» высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

«Нужна только победа». Капитан «Зенита» высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра пройдёт 21 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Дуглас, у «Зенита» впереди очень важный матч, понятно, почему. Как команда настраивается и чего вы ожидаете от встречи в воскресенье?
— Не так много времени у нас на подготовку к матчу против «Краснодара», но учитывая всю важность игры, мы должны быть максимально готовы, даже несмотря на то, что дней на подготовку не так много. Действительно, будет очень сложный матч, но это та игра, в которой может решиться очень многое в чемпионате.

Нас разделяют шесть очков и, конечно, нам нужна только победа. Нужно выходить, показывать свою игру, не волноваться, не переживать, потому что мы прекрасно знаем, на что способны, мы знаем, что впереди будет 90 минут. И если каждую из этих 90 минут проведем концентрированно сосредоточенно, с сознанием того, что мы делаем. Я уверен, что мы сможем показать достойную игру и будем делать все для победы, — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Семак ответил, можно ли назвать «Краснодар» самым опасным соперником для «Зенита» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android