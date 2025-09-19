Агент Ткаченко рассказал, как в Англии заблокировали переход Давинсона Санчеса в «Спартак»

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как британские власти не позволили «Тоттенхэму» продать защитника Давинсона Санчеса в московский «Спартак». Об интересе красно-белых к колумбийскому футболисту сообщалось летом 2023 года, однако Санчес в итоге перешёл в турецкий «Галатасарай».

«Тоттенхэм» ещё с Дэниелом Леви очень хотел продать Давинсона Санчеса в «Спартак». Семья Санчеса была не против, согласовали нормальные условия, всё было готово для подписания контракта.

Но в офис «Тоттенхэма» пришёл член палаты лордов из боро Харинги на севере Лондона с местным товарищем майором и сказал, что делать этого нельзя. Иначе последствия не заставят себя долго ждать», — приводит слова Ткаченко Sports.ru.