В ЦУРС в Нижегородской области прокомментировали назначение нового гендиректора «Пари НН»

Генеральный директор Центра управления и развития спорта в Нижегородской области Максим Гафуров высказался о назначении Виталия Карасёва на должность генерального директора «Пари Нижний Новгород».

«При принятии решения мы учитывали как профессиональные, так и личностные качества кандидатов, понимание ими наших ценностей и приоритетов развития клуба. Могу сказать, что Виталий Карасёв разделяет наше видение. Кроме того, назначение Виталия в «Пари НН» — продолжение системной работы по привлечению молодых и амбициозных кадров в руководство профессиональных клубов Нижегородской области. Также для нас очень важно усиливать и развивать нижегородский спортивный менеджмент, давая возможность для реализации потенциала и профессионального развития в своём регионе, здесь мы действуем последовательно», — приводит слова Гафурова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».